Kim Kardashian y Kanye West se dan el ‘si quiero’ entre el lujo y la extravagancia en Florencia

Beyoncé y Jay Z no fueron a la boda

Por fin ha llegado una de las bodas más esperadas del panorama internacional. Y es que el pasado sábado Kim Kardashian y Kanye West se dieron el ‘si quiero’ en una ceremonia en la que, como era de esperar, no faltó ningún tipo de detalle. Desde una inmensa pared de rosas blancas, pasando por fuegos artificiales, hasta la actuación en directo de Lana del Rey, una boda que no escatimó en gastos y en la que no faltaron numerosas celebrities.