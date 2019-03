Kim Kardashian y Kanye West celebran su segundo aniversario de bodas

LAS REDES SOCIALES SE HAN LLENADO DE AMOR

Hace dos años Kim Kardashian y Kanye West se daban el 'sí, quiero' en una boda de ensueño celebrada en Florencia (Italia), ahora la pareja celebra su segundo aniversario y así lo han festejado a través de las redes sociales. Además de compartir unas preciosas instantáneas, la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' ha dedicado un precioso mensaje a su marido.