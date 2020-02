Kim Kardashian y Kanye West se encuentran en París, ciudad donde tendrá lugar, el próximo 24 de febrero, la Semana de la Moda, una de las más prestigiosas a nivel internacional. Una ceremonia que sin duda el matrimonio no quiere perderse.

Aunque la espera no parece que se esté haciendo larga para las estrellas de 'Keeping Up With The Kardashian', quienes están disfrutando de los días haciendo algo de turismo o visitando algún que otro centro comercial.

Lo que ninguno de nosotros esperábamos es que la famosa pareja fuese pillada en un momento de lo más íntimo. Un vídeo que hasta la propia empresaria de 'SKIMS' se ha encargado de publicar vía stories de Instagram.

En el post podemos ver a Kanye West y Kim Kardashian protagonizando un fogoso beso en un ascensor del centro comercial.

Sin duda, Kim parece haber tirado el libro de los recuerdos, y ha decidido darle a la 'ciudad de la luz' una segunda oportunidad. Y es que si recientemente pudimos ver su cara de angustia al aterrizar en el aeropuerto parisino debido al robo que sufrió a punta de pistola unos años atrás en esta ciudad; ahora la famosa hermana de 'Klan' Kardashian parece estar explorando el amor que se desprende por las calles de París en brazos de su marido...

