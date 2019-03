Kim Kardashian, Justin Bieber o Charlie Sheen entre los famosos que tienen su doble en forma de emoji

Famosos convertidos en emojis

Este domingo celebramos el Día Mundial del Emoji, esos muñequitos que nos salvan la vida cuando no sabemos expresar mediante palabras nuestros sentimientos en whatsapp. ¿Qué haríamos sin la famosa flamenca o el mono avergonzado? Pero parece que los emojis no solo marcan el ritmo de nuestras conversaciones, también el estatus de un famoso. Los VIPs desean ver su cara en el listado de los iconos y más si son adictos a las redes sociales como Justin Bieber o Kim Kardashian. El artista Bruno Leo Ribero ha sido el encargado de hacer el retrato virtual de la mujer Kynie West o de cantantes como David Bowie o el grupo británico más popular de todos los tiempos, 'The Beatles'. El día, como no podía ser de otra forma, fue elegido porque la casa Apple lanzó el 17 de julio su aplicación de calendario. Desde Celebrities.es hacemos un repaso por los rostros conocidos que tienen su propio dibujo 2.0.