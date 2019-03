Kim Kardashian, Jared Leto, Miley Cyrus o Justin Bieber, entre los famosos que se han teñido de rubio platino

En el mundo celebrity los cambios de looks están a la orden del día. Aparte de las cirugías que eso es ya otra categoría, está el color del pelo que aunque parezca una tontería, es como una seña de identidad. Algunos de los 'celebs' que se han atrevido a cambiar su color radicalmente han acertado y otros por el contrario, ¡la han liado!

La que se ha tirado a la piscina y ha cambiado su look por completo es Kim Kardashian, ¡una rubia platina muy potente! Kim lució su nueva imagen en el desfile de Balmain, en la Semana de la Moda de París, donde llegó acompañada por su marido, Kanye West, y por su madre, Kris Jenner. Con motivo de esta nueva 'blondie', en celebrities.es hemos rebuscado esos cambios de looks acertados y otros no tanto de los famosos.

Para que un platino siente bien es difícil la verdad, pero bueno famosos como Justin Bieber, Miley Cyrus, Edurne, Abigail Breslin o Emma Stone, entre los que se atrevieron a lucir un tono tan, tan claro, la verdad que no les queda mal por aquello de que ya eran rubios.

Sin embargo Demi Lovato, Dani Martín, Alejandro Sanz, Anne Hathaway, Neymar o Sergio Ramos son algunas de las celebritys que dieron el cante cuando les vimos con la cabeza como 'pollitos'. Beyoncé, Jared Leto, Adam Levine, Rihanna o Scarlett Johansson se pasan directamente un platino es que no les pega ni con cola.