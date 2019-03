Kim Kardashian incendia Twitter por publicar su forma poco saludable de perder peso

Parece que viniendo de Kim Kardashian nada sorprende, pero una de sus últimas declaraciones ha conseguido enfadar a los usuarios de Twitter. Recientemente la empresaria ha compartido con sus seguidores de la red social la alegría que le ha dado la báscula. Tal y como ha publicado, gracias a una gripe ha perdido tres kilos, y muy orgullosa de su hazaña ha hecho partícipes a los usuarios de la red de los 140 caracteres de lo sucedido.

"La gripe puede ser una dieta maravillosa. Qué contenta estoy de que haya llegado justo a tiempo para el Met", escribió Kim seguido del hashtag: #3kilosmenos. Pero este comentario, que ha borrado poco después, no ha sentado bien a todos. Rápidamente, numerosos usuarios han criticado a la millonaria por presumir de adelgazar gracias a estar enferma, y es que a ojos de muchos, la reina del clan Kardashian-Jenner estaba frivolizando con la salud en las redes sociales.

No es la primera vez que la estrella de 'Keeping Up With The Kardashians' alardea de sus pérdidas de peso en las redes sociales. Tiempo atrás, la empresaria desveló por las redes que su objetivo era llegar a pesar 50 kilos y compartió el proceso de adelgazamiento a través de su cuenta de Snapchat e Instagram, donde publicaba la cantidad que marcaba la báscula demostrando su bajada de peso diaria.