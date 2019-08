Kim Kardashian se ha escapado a disfrutar unos días de las idílicas playas de las Bahamas. Allí la estrella de 'Keeping Up With the Kardashians' ha sorprendido compartiendo una esperada imagen de lo más familiar que ha dejado sorprendidos a sus más de 145 millones de seguidores.

Y es que la empresaria ha conseguido lo imposible, ha reunido a todos sus hijos y ha inmortalizado el momento en una preciosa instantánea donde Saint, Chicago, North y Psalm aparecen junto a su madre sentados en la arena con el mar de fondo. Una foto donde se puede ver a los cinco muy conjuntados, e incluso las dos pequeñas visten el mismo bañador plateado que Kim.

"¡Bahamas! Pensaba que hacerme una foto con tres niños era difícil ¡Madre mía, esto ha sido casi imposible!", ha escrito en el post, una publicación que ya va a alcanzar los 6 millones de 'likes'.

