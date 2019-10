En el último episodio del reality familiar

Kim Kardashian no se guarda nada, y lo cierto es que aprovecha el reality familiar 'Keeping up with the Kardashians' para hacer más de una confesión sorprendente. La última de ellas tiene que ver con su hijo pequeño Psalm, y es que la diva televisiva ha revelado el extraño nombre que habían escogido para él en un principio.