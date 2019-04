Las lágrimas de la hija de Kim Kardashian por no poder vestirse así

Sabemos lo que le gusta la moda a las hermanas Kardashian, pero parece que las segundas generaciones vienen más trendy que ellas… Y es que con tan solo seis años, North West y su prima, Penélope Disick, ya triunfan con sus carísimos estilismos. Pero claro con esta edad, sus estilismos tienen cierto límite.

A través de su cuenta de Instagram Kim Kardashian ha compartido un divertido momento donde su hija mayor llora desesperadamente después de que la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' le dijese que no puede llevar sus botas con tacón de piel de serpiente.

"La señorita North se vistió y pensó que estaba lista para el día, hasta que le expliqué que no podía usar mis botas", escribe Kim cuando a una galería donde muestra varias imágenes donde vemos a su hija North pasar de la felicidad a la más profunda tristeza…

La verdad es que entendemos que tal y como le combinaba con el vestido, North se llevase ese disgusto.