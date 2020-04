ASÍ LO VIMOS EN EL PRIMER ACANCE DE SU PROGRAMA

Tras ver cómo Kim Kardashian y su hermana Kourtney Kardashian llegaban a las manos durante la grabación de su famoso programa familiar 'Keeping Up With The Kardashians', Kim ha acudido a un famoso programa de televisión y ha revelado cómo están las cosas en este momento con su hermana tras llegar a las manos.