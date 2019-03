Kim Kardashian y Heidi Klum en el cumpleaños de Eva Longoria

Eva Longoria cumplió 36 y lo celebró por todo lo alto con una multitudinaria fiesta ambientada en los años 20. Obviamente, cualquier celebrity que se precie no podía faltar.

Entre los invitados, [[LINK:SECCION|||1000706|||Kim Kardashian ]] y Heidi Klum, quienes decidieron tomarse en serio lo de los disfraces y acudieron muy sexys y completamente metidas en su papel.

A quien no vimos fue a Penélope Cruz, cuyo hermano sale desde hace meses con Eva y a la que parece ser, la actriz de Mujeres Desesperadas no le cae demasiado bien. ¿Será verdad que no se tragan? ¿O será que Pe no quiere separarse de su bebé por nada del mundo... excepto los Oscar?

De momento, a Eva parece no importarle los rumores y sigue su noviazgo con Eduardo Cruz, al que saca once años... Aunque no lo parezca.