Kim Kardashian se hace 6.000 selfies durante sus vacaciones de cuatro días en México

LA REINA DEL SELFIE

Kim Kardashian ha vuelto a sorprendernos con una noticia inesperada. La mujer de Kanye West ha confesado que durante sus vacaciones en México, el mes pasado y que tan solo duraron cuatro días, llegó a hacerse más de 6.000 selfies, es decir, 1.500 por día. La prota de 'Keeping Up with The Kardashians' ha revelado que no tuvo tiempo de tomar el sol, ¡normal! Sin duda alguna se ha vuelto a ganar, una vez más, el título de 'La Reina del Selfie'.