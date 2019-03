Kim Kardashian habla por primera vez del asalto que vivió en París

La estrella de televisión, Kim Kardashian ha querido hablar por primera vez sobre la trágica noche en París en su programa de televisión. "Lo que creo que ocurrió ahora después de pensar tanto en eso, es que probablemente hubo un grupo de hombres que nos siguieron todo el viaje. Estaba documentando todo en Snapchat, estaba en casa y todo el mundo estaba saliendo de la casa. Así que creo que sabían que Pascal (el guardaespaldas) estaba con Kourtney fuera y que yo estaba allí sola. Ellos tuvieron esta oportunidad y simplemente la aprovecharon", explica.

Minutos antes del robo, la actriz escuchó sonidos extraños en el piso de arriba: "Sabía que algo no andaba bien", reflexionaba. "Mi puerta estaba abierta y vi a dos hombres con otro tipo en uniforme de policía, justo fuera de mi dormitorio, a cinco pies de distancia. Así que agarré mi teléfono y traté de hablar con la policía, pero no sé cómo llamar al 911 en un país extranjero, así que llamé a Pascal y luego uno de los hombres entró, me arrebató el móvil y me tiró en la cama. Lo único que pensé fue hasta aquí llegué", recuerda Kim.

Según Kim, los ladrones buscaban su alianza valorada en 4,9 millones de dólares y también dinero en efectivo. Al no tener dinero, la arrastraron hasta el baño donde Kim se dio cuenta de que uno de los hombres llevaba una pistola. "Fue cuando vi la pistola, más clara que la luz del día". "Luego volvimos a la habitación. Recuerdo que miré al conserje que estaba sentado en un escritorio y le dije, ¿vamos a morir? ¿Qué está pasando? Diles que tengo bebés, por favor", añade.

En la tensa conversación, la esposa de Kyne West relató cómo casi la violan: "Me puso cinta adhesiva en la cara, creo que en mi boca para conseguir que no gritara. Luego él me agarró de las piernas, yo no tenía ropa por debajo de la bata y me llevó hacia él a la parte delantera de la cama y pensé: 'van a violarme', me preparé mentalmente y luego no lo hizo, sino que me ató las piernas con cinta adhesiva".

Kim también ha querido promocionar la trágica escena que vivió en Twitter para que nadie se lo perdiese.