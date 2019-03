Kim Kardashian habla sobre Kanye West: "Cada día con él es como estar de luna de miel"

Kim Kardashian está pletórica. El reality show de su familia va viento en popa, su hija North West cada día está más guapa y a su marido no le faltan gestos de amor y cariño hacia la celebrity. Qué más se puede pedir, la vida de Kim es como un cuento de hadas y así lo ha confesado ante los medios.

Hace casi un mes, veíamos a la pareja de celebrities celebrar una pre-boda en el mismísimo Palacio de Versalles en Francia para más tarde casarse en Florencia, Italia. Una ceremonia en la que el glamour, el derroche y el lujo fueron los invitados estrella, y es que la popularidad y el dinero que ha ganado Kim gracias al reality show 'Keeping Up With The Kardashians' y el éxito profesional de Kanye West en el mundo de la música, suman una fortuna al alcance de muy pocos.

Sin embargo, parece que entre tanta frivolidad y postureo de boda, Kim Kardashian realmente se ha casado por amor y no por aumentar sus bienes, como aseguraban las malas lenguas. Las palabras que la celebrity ha dedicado a su esposo rebosan amor y devoción por los cuatro costados, tanto que ella misma ha asegurado que se siente en una luna de miel continua a su lado. La pareja intenta vivir cada momento de la manera más intensa, como si cada día fueran sus cumpleaños, ¡qué romántico! Y no nos sorprende, pues ya sabemos lo que le gustan los regalitos a Kim.

La estrella de los paparazzis tiene muchas razones por las que estar así de contenta y enamorada, pues en lo profesional, está apunto de lanzar al mercado el primer videojuego al que ella da voz, basado en su propia vida. Y en lo personal, Kanye West es un auténtico padrazo de la pequeña North, con la que ya han compartido fotos de lo más tiernas y adorables en las redes sociales, haciendo las delicias del cuore internacional.