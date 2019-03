Kim Kardashian, George Clooney, Justin Bieber o Antonella Roccuzzo entre los protagonistas del CLB paparazzi

CLB PAPARAZZI

¡Ya es lunes! Qué rápido pasa el fin de semana, pero no os preocupéis porque en Celebrities.es os traemos las mejores imágenes de nuestro objetivo paparazzi. La galería más particular de nuestros famosos, donde se ve su día a día, sus quehaceres diarios, salidas, fiestas o madrazas y padrazos. Esta semana comienza con una 'pool party' donde Justin Bieber se convierte en el objetivo de todas las nenas de la fiesta, se le ve muy agustito. George Clooney y Amal disfrutan de su amor cenando en un restaurante de NY, otra de las parejas que disfrutan de su amor son Sarah Hyland y su novio, pero ellos prefieren a los Lakers. En París Kim Kardashian ha dado el cante con su look 'total de rejilla', esta chica no tiene sentido del ridículo. Por último, Antonella Roccuzzo ejerciendo de madre con su hijo Thiago Messi, apoyando a papá en el Camp Nou.