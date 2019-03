Kim Kardashian gana un premio por su éxito en las redes: "Me haré selfies desnuda hasta que me muera"

¿Quién no ha visto nunca un posado desnudo de Kim Kardashian? Aunque siempre polémica, los más de 70 millones de seguidores en Instagram avalan el poder de Kim en Internet. Ha mostrado su cuerpo, sus excéntricos estilismos, provocadores selfies e incluso tiernas fotos de su infancia, no hay paso que dé en las redes sociales que no se convierta al instante en viral. La hija de Kris Jenner ha sabido engrandecer su nombre a través de las redes sociales.

El pasado lunes ganaba el Premio Webby en la categoría 'Break the internet', creada en su honor. A la hora de recoger el galardón, la Kardashian hizo gala de su poder de generar siempre polémica y decidió decir las siguientes palabras: "Me haré selfies desnuda hasta que me muera". ¿Será una amenaza para sus detractores?

Su marido, Kanye West, no la acompañó, aunque también ganó el premio donde se reconoce su labor en la difusión y comercialización de la música a través de Internet. El matrimonio puede presumir de haber sabido explotar el gran potencial que tiene Internet. Los responsables del evento no pudieron más que elogiar el buen hacer de Kim en las rede sociales: "Kim Kardashian West tiene un talento innegable y la habilidad natural de utilizar internet para generar conversación, interactuar con sus seguidores y, en general, hacer que el mundo entero le preste atención".