Kim Karsahian no deja de sorprendernos. Cuando pensábamos que la estrella de 'Keeping Up With The Kardashian' había sacado todo el buen material de su infancia y adolescencia en el programa, abre el álbum de los recuerdos y nos deja con la boca abierta.

La empresaria ha publicado una foto de su etapa de instituto, para ser más exactos de cuando comenzó primero de la ESO, donde aparece de lo más natural y con la melena larga y suelta.

De esta imagen hay dos cosas que han sorprendido a sus fans, la primera las mechas anaranjadas de su cabello y en segundo lugar el collar que lleva, que como bien ha identificado la actriz Jessica Alba en un comentario... ¡seguro que tu también lo has llevado!

