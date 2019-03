Kim Kardashian y Fergie posan juntas en un selfie sin nada de maquillaje

Kim Kardashian lleva unas semanas que no para de revolucionar las redes sociales. Tras liarla con sus desnudos y recibir el apoyo de otras muchas celebs que también han posado sin ropa, la estrella de 'Keeping Up With The Kardashians' ha vuelto a sorprendernos con una imagen de lo más inusual.

Kim, con camisa verde caqui y trenzas de raíz, ha posado junto a su gran amiga Fergie, que también lleva su larga melena rubia recogida en una coleta alta, en un selfie que nos ha dejado un poco descolocados, pues no vemos ni rastro de rímel, eyeliner, corrector o pintalabios, ¡van con la cara bien lavada!

Obviamente todo tiene una explicación, y es que la diva y la cantante no hacían otra cosa que ir al gimnasio. ¡Claro! Ya sería excesivo que hasta para sudar en la cinta perdiesen el tiempo en maquillarse, por muy aficionadas al 'contouring' que sean.