Las fajas de Kim Kardashian con las que podrás marcar curvas como ella

Kim Kardashian no para. La estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' se ha vuelto a sumergir en otra aventura empresarial tras haber lanzado su línea de maquillaje corporal que probaba recientemente con su abuela a través de su cuenta de Instagram. Sabemos lo mucho que les gusta a las Kardashian eso de ir 'marcando curvas' y por fin Kim ha decidido sacar al mercado ese producto con el que consigue esa figura: la faja.

Después de un año de trabajo ha anunciado en las redes sociales este nuevo producto: Kimono Solutionwear. Se trata de una línea de fajas de distintos tonos de piel y con mucha diversidad de siluetas, contará con 9 tonos y un tallaje desde la XXS hasta la 4XL.

Como comenta en su post se ha basado una de sus pasiones desde hace 15 años: "Ha habido muchas veces que no he encontrado fajas que se adaptaran a mi tono de piel... Kimono es mi aportación en ropa interior y es una solución para mujeres que de verdad funciona".

La línea cuenta con tres tipos de modelos: top, braguita y spanx.

Lo que es sorprendente una vez más es que la cuenta de Instagram de su nueva marca, Kimono, llegó a los 60 mil seguidores a las pocas horas de ser creada. Pero a pesar de todos estos éxitos de su nueva campaña, ha surgido el efecto contrario, una cierta hostilidad alrededor del nombre que ha elegido para su marca: Kimono, al ser el mismo nombre que el traje típico japonés y apropiarlo a una línea de ropa interior, en las redes sociales algunos se han mostrado descontentos y han empezado a utilizar el hashtag #KimOhNo para criticar la nueva iniciativa de la celebrity.

