Kim Kardashian envía flores a Emily Ratajkowski tras haberle apoyado con su desnudo

Una semana después, el desnudo de Kim Kardashian sigue estando de actualidad. La estrella televisiva se convirtió hace días en noticia después de publicar dos instantáneas completamente desnuda.

Unas imágenes con las que consiguió revolucionar el mundo 2.0 además de convertirse en el centro de críticas del panorama VIP. Pero aunque Kim sufrió los 'disparos' de celebs como Chloe Moretz o Bette Midler también hubo otros que defendieron las fotos calientes de Kim como Emily Ratajkowski.

Tan bien le sentó a Kim que Emily Ratajkowski la defendiese que para agradecerle su apoyo la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' ha decidido enviarle flores. Tras el desnudo de Kim, la modelo estadounidense afirmó que: "Es muy importante que dejamos que las mujeres expresen su sexualidad y compartan sus cuerpos como ellas elijan".