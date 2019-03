Kim Kardashian denuncia a una web que la acusó de haberse inventado el robo sufrido en París

ESTE MEDIO ASEGURABA QUE SOLO QUERÍA COBRAR EL DINERO DEL SEGURO

Kim Kardashian ha decidido denunciar al portal Mediatakeout.com después de la web acusase a la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' de haber fingido el robo sufrido en París para cobrar el dinero del seguro. Ante la falta de respuesta y rectificación por parte del medio, los abogados de Kim han presentado la denuncia en los juzgados.