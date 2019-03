Kim Kardashian y Demi Lovato, Kris Jenner y Melanie Griffith o Kate Moss con Harry Styles entre las amistades más sorprendentes entre famosos

Ya sea por la diferencia de edad, lo dispar de sus carreras o simplemente porque no vemos qué les pueda unir, hay amistades en Hollywood que nunca dejarán de sorprendernos. Pero como decía Borges "la amistad no es menos curiosa que el amor" y desde luego que el vínculo entre estos famosos es peculiar.

Melanie Griffith y[[LINK:SECCION|||1000386||| Eva Longoria]] encabezan esta lista. Ambas han sido vistas haciendo deporte, en una divertida jornada de compras o disfrutando de un almuerzo. ¡Longoria se tendrá que alzar con unos buenos tacones para mirar a la ex de Banderas! Pero no menos rara es la de Kris Jenner con precisamente Melanie. ¿Qué tendrán en común estas dos mujeres? Pues no sabemos qué les ha unido pero el tándem rubias y morenas siempre funcionó y si lo unimos a que son chicas guerreras seguro que tienen temas de conversación para rato.

El clan Kardashian-Jenner ya sea por sus atrevidos looks, polémicos desnudos o relaciones amorosas o de amistad siempre son noticia. La matriarca del clan y Selena Gomez también han demostrado que les une bonita amistad. ¿Podrá seguir Kris Jenner el ritmo de la ex de Bieber? Su hija Kim Kardashian ha sido el mejor apoyo de Demi Lovato, aunque cueste creerlo, el egocentrismo de la mujer de Kanye West le permite tener amigas. ¡Cuánto nos alegramos!

Lady Gaga y Madonna supieron poner punto y final a su batalla por el tema que supuestamente la primera plagió de la reina del pop y han sabido unir fuerzas y ser amigas fuera de los escenarios. El más cool de One Direction, Harry Styles, supo apreciar el glamour y estilo de Kate Moss y desde que se conocieron en una gala en Londres se han convertido en grandes amigos.