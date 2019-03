Kim Kardashian ya ha decidido la profesión de sus hijos y se está planteando estudiar una carrera universitaria

Kim Kardashian no deja de sorprendernos pero en esta ocasión no ha sido por publicar alguna imagen subidita de tono en sus redes sociales o por algún escándalo relacionado con su televisiva familia. En esta ocasión Kim nos ha sorprendido porque está pensando en ir a la universidad.

"Si las cosas empiezan a tranquilizarse en mi vida diaria y soy capaz de sacar algo de tiempo adicional, me encantaría volver a la vida académica estudiando Derecho. Es algo que podría hacer cuando sea un poco más mayor", ha confesado la celebridad a la revista Wonderland.

Y es que, a Kim le gustaría emular los pasos de su padre, el famoso abogado Robert Kardashain, quien se ocupó de controvertido caso del deportista O.J. Simpson por el asesinato de su mujer y uno de sus amigos: "Me acuerdo de que siempre estaba husmeando en los papeles de mi padre, me encantaba cuando tenía que trabajar en asuntos tan delicados como el juicio a O.J. Simpson y reconozco que tenía cierta predilección por los temas más mórbidos. Ojalá hubiera seguido sus pasos en ese sentido. Los únicos programas de televisión que veo son aquellos que tratan esta clase de casos y últimamente no he dejado de pensar en lo mucho que me gustaría ser forense y tener una vida normal".

Pero, ella va mucho más allá y le apasiona tanto este mundo de la abogacía y los crimines que ya ha decidido que quiere que sus hijos sean los mejores criminólogos del mundo: "Voy a ser la típica madre irritante y pesada que quiere sentirse realizada a través de sus hijos. Haré todo lo que esté en mi mano para que estudien criminología y se conviertan en dos de los mejores investigadores forenses del mundo", añadió.