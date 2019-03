Kim Kardashian cumple su sueño de ser portada de Vogue junto a su prometido Kanye West

Quien la sigue la consigue, y si no que se lo digan a Kim Kardashian que por fin ha cumplido uno de sus principales objetivos: ser la portada de Vogue USA. La socialité aparece vestida de blanco junto a su novio, Kanye West. La fotógrafa encargada de fotografiar a la parejita ha sido Annie Leibovitz, la reina de las fotos de celebrities.

La reacción de Kim no podía tardar, y como gran asidua que es a las redes sociales, ya se ha encargado de anunciar lo contenta que está. Kim ha publicado la imagen de la portada en su Instagram, con la que ha expresado su emoción: "¡Un sueño hecho realidad. Gracias Vogue por esta portada! Oh Dios Mio!!! No puedo ni respirar!".

En el reportaje del interior aparece la familia al completo, ya que la peque North West también posa en algunas de las fotos. Aunque nuestra batalla celebrity la haya ganado su hermanita Kylie Jenner, con esto Kim deja claro que sigue pisando fuerte.