Kim Kardashian cree que el conserje de su hotel de París está implicado en el robo de sus joyas

LO EXPLICA EN LA DENUNCIA QUE HIZO A LA POLICÍA

El robo que sufrió Kim Kardashian sigue generando mucha polémica. Y es que ahora el portal TMZ se ha hecho con información exclusiva de la denuncia y en ella se refleja cómo la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' ha acusado al conserje del hotel de estar involucrado en el robo ya que su actitud no era normal para la situación de peligro que vivieron.