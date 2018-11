Kim Kardashian contrata un equipo de bomberos privado para salvar su casa

Los incendios de California han arrasado ya con centenares de casas y han dejado un reguero de víctimas. Han ardido las mansiones de muchos famosos, entre ellos la de Kim Kardashian, que junto su marido Kanye West han querido usar gran parte de su inmensa riqueza para salvar su casa pero también la de sus vecinos contratando un equipo privado de bomberos.

Según las fuentes de TMZ, este equipo privado de bomberos contaba con mangueras, pero también con máquinas excavadoras que ayudaron a crear una barrera para que el fuego no se expandiera por la zona de Hidden Hill, en Calabasa, California. Al final, lograron lo que querían: salvar su mansión y contentar a sus vecinos.

"Ha sido una semana realmente difícil en nuestra casa en Calabasas, Hidden Hills y para nuestros vecinos en Thousand Oaks y Malibú", confesaba Kim y su familia, y añadía: "Nuestros corazones están rotos por los horrorosos tiroteos y por aquellos que han perdido a sus seres queridos y sus hogares, al igual que por los cientos de miles de nosotros que hemos sido evacuados por los devastadores incendios". Estas son las palabras que las hermanas dijeron el domingo pasado durante los premios 'People´s Choice Awards', tras ganar un premio con su programa 'Keeping Up With the Kardashians'.