Kim Kardashian se compromete con el baloncestista Kris Humphries

La estrella de televisión estadounidense Kim Kardashian se ha comprometido con el jugador de baloncesto Kris Humphries, miembro de los New Jersey Nets de la NBA, informó hoy la edición digital de la revista especializada People.

Humphries, su pareja desde hace seis meses, se declaró a Kardashian hace una semana. El deportista se arrodilló en el dormitorio del hogar de la pareja, donde había escrito la frase "¿Te quieres casar conmigo?" con pétalos de rosas rojas, según describe la publicación: "No esperaba esto para nada", dijo Kardashian, de 30 años, en una entrevista que aparecerá en el próximo número de la revista.

"Entré en shock. Nunca imaginé que ocurriría en mi propia casa, ni que fuera a suceder ahora", añadió. Humphries lanzó la pregunta a su prometida y a continuación la obsequió con un diamante de Lorraine Schwartz de 20,5 quilates. "Sólo tenía claro que quería que fuera grande", comentó el baloncestistas, de 26 años, que escogió el diamante con la ayuda de la madre de su pareja, Kris Jenner.

Según la web TMZ, el anillo está valorado en dos millones de dólares (1,4 millones de euros). Ambos planearon poco después una íntima reunión familiar para celebrar el próximo enlace matrimonial. Kim Kardashian es la protagonista de un "reality-show" muy conocido en EEUU llamado "Keeping Up with the Kardashians", donde aparece con sus hermanas Khloe y Kourtney y donde se detalla el día a día de estas jóvenes multimillonarias.