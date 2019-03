Kim Kardashian comparte con sus seguidores su primer posado en una revista

LA SORPRENDENTE PUBLICACIÓN EN LA QUE DEBUTÓ

Kim Kardashian ha protagonizada algunas de las portadas de las revistas más prestigiosas a nivel mundial, y es que se ha convertido en toda una estrella tras el triunfo del reality que protagoniza junto al resto de su familia, 'Keeping up with the Kardashians'. Pero comenzó a dar sus primeros pasos como protagonista de publicaciones mucho antes de ser una de las mujeres más famosas y de convertirse en una experta en alfombras rojas. Hay que remontarse a 1988 para ver a una pequeña Kim en su primera aparición en una revista.