Kim Kardashian la ha vuelto a liar en redes sociales con la última instantánea que ha compartido con su hija Chicago. Esta vez no ha sido por el Photoshop que ha utilizado en la imagen, que también ha sido recalcado por algunos usuarios, sino por la frase que ha elegido para titular su post en Twitter, un error que muchos pueden cometer al no conocer el idioma coloquial de otra lengua.

"Yo y mi Chi Chi", ha escrito en una imagen junto a su hija Chicago. Esta forma cariñosa de llamar a su hija ha levantado oleada de comentarios de los usuarios explicando a la empresaria el verdadero significado coloquial de la palabra: "Chichi significa 'vagina' en castellano", ha escrito un usuario, y no ha sido el único significado que le han hecho saber a Kim: "También significa 'tetas' en México", entre muchos otros.

Y es que Kim con cada post que sube hace que se vuelva viral, ya sea por los retoques de Photoshop que hace que aparezca con seis dedos, o cuando se pasa con los retoques con sus hijos. Aunque sea lo que sea, sus fans siempre están atentos para fichar cada detalle en las fotos de la estrella de 'Keeping Up With the Kardashians'.

Seguro que te interesa...

El vestido más doloroso que ha llevado Kim Kardashian y que le dejó marcas en el cuerpo