Kim Kardashian celebra su 35 cumpleaños con barrigas de embarazada y culos postizos

Kim Kardashian no se esperaba lo que su marido le tenía preparado para celebrar su 35 cumpleaños. Así, por motivo del aniversario de Kim, Kanye West le preparó una fiesta sorpresa para la que alquiló una sala de un cine en Los Angeles donde vieron la película sobre la vida de ‘Steve Jobs’ y además los invitados iban disfrazados de ella con culos y barrigas falsas.

A la fiesta no pudieron faltar la madre de Kim, Kris Jenner, y su hermanas, Kylie Jenner y Kourtney Kardashian. Esta última publicó una foto en su cuenta de Instagram donde se les ve disfrazadas como si hubiera Kim Kardashians duplicadas por toda la fiesta.

Khloe decidió no asistir al evento debido a que está junto a su exmarido Lamar Odom cuidándolo después de salir del coma. Pero ha querido felicitar a su querida hermana a través de las redes sociales colgando una foto de ellas juntas en Instagram en la que decía: "Feliz cumpleaños Keeks!! Rezo para que sepas lo amada y genial que eres!! Siempre me sorprendes con cómo haces todo. Gracias por estar siempre ahí para todos! Hoy en día se trata de ti!!! Disfrútalo señora West!!! Te amo, mi mejor amiga, mi hermana!”.

Todos los invitados llegaron con regalos para la embarazada envueltos en blanco y negro, y la decoración de la fiesta fue con flores blancas y globos en forma de K. La cumpleañera agradeció a través de su Twitter la gran fiesta y dijo: "No sé si lo hizo para que no me sintiera tan enorme o sólo porque le pareció una temática divertida, pero me encantó y me lo pasé genial. Me sentí muy cómoda comiendo churros con otras embarazadas. Es justo lo que necesitaba, una celebración de cumpleaños tranquila y con mucha comida".