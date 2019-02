La psoriasis afecta terriblemente a la cara de Kim Kardashian

Desde hace mucho tiempo conocemos los problemas de psoriasis que padece Kim Kardashian. Y es que la celebrity siempre ha hablado abiertamente sobre ellos y ha confesado lo que ha sufrido en determinados momentos por los complejos que le ha generado.

Un problema de piel que se vuelve más agresivo cuando Kim atraviesa por momentos difíciles o de mucha tensión.

No sabemos si Kim estará atravesando por un momento de estos pero la verdad que las últimas imágenes que se han tomado de ella, la estrella de 'Keeping Up Whith The Kardashians' aparece con la cara muy afectada.

Tras las muchas terribles comentarios que ha recibido Kim por estas fotos de su cara, la mujer de Kanye West ha querido utilizar su cuenta de Twitter para defenderse: "Tengo psoriasis en todo mi rostro".