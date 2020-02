Este próximo 24 de febrero tendrá lugar una nueva edición de la Semana de la Moda de París, una de las más prestigiosas a nivel internacional.

Una semana donde se reúnen un montón de famosas que viajan hasta allí para no perderse los desfiles donde los más prestigiosos diseñadores muestran sus nuevas colecciones anticipando así cuáles serán las tendencias que llevaremos durante las próximas temporadas. Y parece que Kim Kardashian no quiere perder detalle…

La celebrity ha sido fotografiada hace escasas horas nada más aterrizar en París, y por el gesto de su cara, podemos decir que parece que Kim siente cierta angustia cuando visita la ciudad donde vivió uno de los peores momentos de su vida.

Kim Kardashian | Gtres

En 2016 la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' sufría un importante robo en París cuando varios individuos entraron en su suit y le robaron todas sus joyas a punta de pistola. Una terrible experiencia que cambió por completo la vida de Kim.