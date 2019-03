Kim Kardashian se cambia el apellido legalmente y se convierte en Kim West

La celebrity ha compartido con sus seguidores la fotografía de su nuevo pasaporte

La estrella del reality show 'Keeping Up With The Kardashians' se ha convertido en la señora West. Kim Kardashian ha cambiado su apellido legalmente después de convertirse en la mujer del rapero Kanye West, aunque el nombre por el que se la seguirá reconociendo internacionalmente será el de 'Kim Kardashian'. El matrimonio entre las dos super estrellas parece ir viento en popa pues así nos lo demuestran día a día en las redes sociales y además, que Kim se haya cambiado su archifamoso apellido por su marido es realmente una enorme señal de amor por parte de la celeb.