Kim Kardashian, Bradley Cooper, Joe Manganiello o Jennifer Lopez, entre los famososo que no beben alcohol

NO LO HAN PROBADO O DEJARON DE CONSUMIRLO

Con la llegada del lunes, recordamos el fin de semana que nos hemos metido entre pecho y espalda y desearíamos que se hubiera alargado un poco más para haber descansado más. Y es que al final los planes diurnos y nocturnos nos sacan de casa para irnos de cañas con los colegas, de discotecas con las amigas… Pero en el universo VIP hay muchas celebrities que no beben alcohol como, por ejemplo, Kim Kardashian, Bradley Cooper, Joe Manganiello o Jennifer Lopez. Bien porque no lo han probado o porque han dejado de consumirlo, prefieren no consumirlo.