Kim Kardashian, Beyoncé, Vanessa Hudgens o Mariah Carey celebran un inolvidable día de Pascua entre huevos y conejitos

A los famosos no hay celebración que se les resista y como manda la tradición el día de Pascua no va a ser una excepción. Y es que hemos visto por las redes sociales todo tipo de fotografías que no hemos podido dejar pasar.

Kim Kardashian ha demostrado ser todo una madraza, y es que ella misma puso a punto todo lo necesario para que su pequeña North disfrutara al máximo.

Beyoncé ha dejado ver que es toda una 'manitas' en la preparación de los dulces de Pascua y nos ha sorprendido con su colección de huevos pintados a mano. Miley Cyrus nos ha deseado unas felices fiestas con uno de sus montajes.

Y disfrutaron de la familia Tory Spelling, o Sofía Vergara y Joe Manganiello que hicieron un brunch al aire libre. Además Brooklyn Beckham se cubrió el rostro con una tortita típica de estas fechas. Alessandra Ambrosio quiso fotografiar a sus pequeños Noé y Anja.

Por su parte Mariah Carey y Nick Cannon quisieron dejar aparte sus diferencias y fueron a la caza de huevo dulce de Pascua con sus gemelos, Moroccan y Monroe. Hilary Duff ha querido recordar su infancia en el día de Pascua con su hermana Haylie Duff.

Y una instantánea muy original es la que nos ha dejado Ellie Goulding, que nos muestra una burbuja gigante en el parque.

¡Desde luego las celebrities tienen la receta perfecta para convertir todas sus fiestas¡en días únicos! ¿Y tú? ¿Has hecho algo especial estas vacaciones?