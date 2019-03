Kim Kardashian, acusada de haberse puesto botox tras su embarazo

Kim Kardashian se ha mantenido al margen de los focos durante semanas desde que nació su hijo Saint el pasado mes de diciembre. Sin embargo, la estrella televisiva ha vuelto a salir a la luz en una serie de imágenes que su hermana, Kourtney Kardashian, publicó en Instagram el pasado domingo.

Las fotos causaron una gran expectación entre los fans, pero no debido a la maravillosa figura de la que ya puede presumir Kim tras el parto, sino por su cara, ya que muchos se atrevieron a comentar que ha aprovechado este tiempo detrás de las cámaras para hacerse algún que otro arreglillo.

"¿Qué le pasa a Kim en la cara?", "Está irreconocible" o "¿Post Botox, Kimmy?", han sido algunos de los comentarios que se han podido leer tras la publicación de las imágenes. Incluso hay quien ha escrito que no es Kim quien aparece en las fotos, a pesar de que Kourtney le ha etiquetado.

Kim ya sufrió este tipo de rumores durante su embarazo y, el verano pasado, ya dejó claro que no se había operado: "No, no me he operado ni me he puesto Botox mientras estaba embarazada como dicen algunos periódicos, tienes que estar enfermo para poner en peligro la vida de tu hijo de esa forma. Cualquiera que haya estado embarazada o haya engordado sabe que tu cara cambia totalmente. Mi nariz crece, mis mejillas son más grandes y mis labios se hinchan".

De momento, Kim no ha hecho declaraciones ante las últimas acusaciones de sus fans, quienes también han destacado el gran parecido físico que comparte con Kourtney en las fotos, en las que aparecen vestidas con prendas negras ajustadas y podrían parecer perfectamente gemelas.