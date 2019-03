Kim Cattrall, la actriz de 'Sexo en Nueva York', sobre Jamie Dornan en '50 Sombras de Grey': "Parece un niño"

No le encuentra atractivo para esta película

La actriz de 'Sexo en Nuevar York' Kim Cattrall, no entiende cómo alguien puede encontrar atractivo a Jamie Dornan, el actor que da vida a Christian Grey en la famosa película de '50 Sombras de Grey'. Para ella el intérprete parece un chico demasiado joven y no un hombre."A lo mejor es cosa de mi edad, pero Jamie Dornan no me parece un hombre, parece un chico joven. A mí me gustan los hombres que parecen hombres", explicó Kim.