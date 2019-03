Los kilos que tienen acomplejada a Kylie Jenner durante su embarazo

Sí es todo un misterio, aunque de momento no está confirmado de manera oficial, el embarazo de Kylie Jenner es ya un secreto a voces, así como los problemas que está teniendo la pequeña de las Jenner,y por qué no hemos visto de momento ninguna imagen de ella embarazada.

Y es que aunque aseguran que el anuncio del embarazo se realizará durante uno de los nuevos programas de 'Keeping Up with the Kardashians', lo cierto es que es muy extraño que no hayamos visto prácticamente fotos de Kylie embarazada.

Pero según publican, Kylie está llevando muy mal haber cogido unos cuantos kilos (en concreto 10) desde que se quedó embarazada. Así lo revela una fuente al portal de noticias HollywoodLife.com: "Kylie ha estado luchando con los kilos de más que ha aumentado durante las últimas semanas de su embarazo".