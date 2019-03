Kiko Rivera o Rumer Willis, hijos feos de famosos guapos VS hijos guapos de famosos feos como Liv Tyler o Gerogia May Jagger

Las celebrities siempre van presumiendo de su belleza y hermosura pero… El hecho de ser toda una divinidad no implica que tu descendencia herede las mismas dotes que sus progenitores y es que la genética es muy caprichosa y nunca sabes por donde te va a salir. El último gran descubrimiento ha sido el hijo de Clint Eastwood, cuyo nombre es Scott, y es que el joven ha salido recientemente en una campaña fotográfica para la revista Town & Country y nos ha dejado anonadamos con su belleza. Su padre por su entonces apuntaba también maneras, per no todos corren la misma suerte. Por eso, a raíz de esta revelación divina, hemos echado la vista atrás para analizar los hijos guapos de aquellos famosos feos y viceversa, hijos feos de celebrities guapas.

Dentro de los descendientes más que agraciados con padres no muy bellos destaca el hijo de Arnold Schwarzenegger, Patrick, y es que el muchacho está de toma pan y moja no sólo por ese cuerpazo que ha heredado de su padre sino también porque tiene un rostro perfecto, que menos mal no se parece a su progenitor. Lo mismo le pasa a Liv Tyler, que es una de las actrices más bellas de Hollywood aunque tenga un padre, Steven Tyler, muy particular. Otro caso llamativo dentro de esto de la genética es el Angelina Jolie quien se ha ganado por su cara bonita el título de guapa entre las guapas aunque luego veas a su padre y digas: “¿Esta preciosidad ha salido de este señor?”.

Pero claro, toda teoría tiene su contrapunto y este es el increíble mundo de hijos de famosos bastante feos de padres catalogados como reyes y reinas de la belleza. Como por ejemplo, la hija de Demi Moore y Bruce Willis, Rumer Willis, quien no ha sacado ni un ápice del atractivo de sus padres. Los mellizos de Jennifer López han corrido la misma suerte al salir mucho más parecidos a su padre, Marc Anthony, que a la exuberante J.Lo.

Dentro del mundo VIP baby también encontramos algunos casos de pequeños que, por el momento, no son muy monos. Pero, ¿quién sabe? A lo mejor el día de mañana cambian a mejor... Es el caso de la hija de la top model Alessandra Ambrosio o de la racial Salma Hayek, Valentina, que aunque tiene pinta de ser un encanto de niña la belleza no es una de sus características.Pero si hay un caso destacable dentro de esta idiosincrasia es Kiko Rivera. Y es que es muy difícil que salga un hijo menos favorecido de unos padres tan guapos como son Isabel Pantoja y Paquirri.