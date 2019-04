El motivo por el que Khloé Kardashian quiso pegar a su hermana Kourtney "en la maldita boca"

¡Nueva pelea entre las hermanas Kardashian! Y es que aunque las famosas hermanas se convierten en una auténtica piña cuando las atacan desde fuera, cuando están juntas, las Kardashian se pelean y mucho…

Recientemente en un nuevo avance de su famoso programa de televisión 'Keeping Up With the Kardashians', Khloé y Kourtney protagonizan un momento muy tenso.

Una pelea que se generó después de que Khloé se sintiese bastante agobiada tras el viaje en avión que hicieron para trasladarse de vacaciones a Bali. Y es que según las palabras de Khloé, parece que la menor de las hermanas estuvo cuidando de todos los hijos de Kourt durante el vuelo, además de estar muy nerviosa por ser la primera vez que viajaba tan lejos con su hija True.

"Yo literalmente estaba cuidando a tus hijos. Y es en mi primer viaje con True. ¿Qué quiere que haga?", comenta Khloé que se quejaba de no haber dormido nada durante el vuelo mientras que Kourtney estuvo durmiendo todo el viaje.

Una situación que provocó un gran enfado en Khloé: "No me estoy quejando de ella. Solo estaba desahogándome por una situación, pero sus comentarios solo me dan ganas de golpearla en la maldita boca".

Pero parece que tras un paseo relajado por la playa las hermanas consiguieron acercar posturas y perdonarse.

¿Cuál será la nueva polémica dentro de la familia Kardashian?