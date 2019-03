Khloé Kardashian se da por vencida en su relación con Lamar Odom

Después que de Lamar Odom estuviera al borde de la muerte tras los excesos que cometió en una noche de locura, la relación entre él y Khloé Kardashian iba por el buen camino. Pero parece ser que no es así, y la televisiva se ha dado por vencida en esta batalla donde se ha entregado en cuerpo y alma.

Así lo ha expresado Khloé a todos sus seguidores en donde manifiesta que tiene que acabar con Lamar después de que el deportista haya vuelto a los malos hábitos: "No importa que tan leal le seas a alguien. No puedes cambiar su corazón y malos hábitos, a menos que ellos sí lo quieran", comienza diciendo.

"Dejar ir no significa no preocuparse por el otro. Es solo darse cuenta de que la única persona que realmente tiene el control sobre ti, eres tú mismo", continúa en su exposición. Para seguir contando lo duro que ha sido para ella esta etapa de su vida: "Amar a la gente no significa que tengamos que llevar sus cargas y confusiones sobre la espalda. La gente dice que 'el tiempo cura todas las heridas' Yo digo que el tiempo cura las heridas, pero las cicatrices quedan para recordarte lo que has sufrido y lo que has sobrevivido".

Klohé Kardashian concluye su historia dejando claro que su relación con Odom ha terminado: "No puedes obligar a nadie a ser la persona que necesitas que sean. ¡¡Incluso si es por su propio bien!! A veces la persona que más te interesa es la persona con la que no debes estar".

Después de esta declaración es muy probable que su equipo de abogados retomen el proceso de divorcio que quedó paralizado a finales del año pasado cuando Lamar fue hallado inconsciente en un burdel de Las Vegas.