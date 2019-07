Khloé Kardashian ha estado en el punto de mira tras toda la polémica que ha sufrido por la infidelidad de su ex marido Tristan Thompson. Ahora después de unos cuantos meses en boca de todos, ha vuelto a rumorear si la estrella de 'Keeping Up With the Kardashians' se ha retocado la nariz.

Una pregunta que llevan haciéndose sus fans desde hace tiempo, pues si uno se fija en las fotos antiguas de Khloé, se puede ver una evolución en su nariz, que cada vez está más afilada, menos ancha y con la punta más levantada, algo que los seguidores de la hermana de Kim Kardashian notan y no dejan de preguntárselo en sus posts de Instagram.

Khloé Kardashian en Watsons Bay | Gters

En una reciente fotografía de Khloe, han sido muchos los que le han felicitado por el supuesto retoque que ella niega: "Que bonita te ha quedado tu nueva nariz" o "¿Donde están los tontos que dicen que esto es contouring? Espero sentada" o "¡Necesitamos el nombre de ese cirujano!".

La celebrity sigue negando cualquier cirugía estética, y afirma que la forma de su nariz es gracias a la magia 'contouring', capaz de cambiar la figura de la nariz y modificarla tanto que parezca que es operada, así lo contaba recientemente en un vídeo que protagonizó para Vogue, donde mostraba sus trucos de maquillaje.

Aunque es posible que Khloé no haya pasado por el cirujano, ya ha sido varias veces criticada por lo mucho que utiliza el Photoshop para retocar las fotos, hasta tal punto que una vez apareció con seis dedos en un post de Instagram.

