Khloé Kardashian confiesa si sabía o no que Tristan Thompson tenía una novia embarazada cuando empezó con ella

Dicen que quien ha sido infiel una vez, lo es siempre, y eso Tristan Thompson lo cumple al pie de la letra. Por si no fuera suficiente con el gran número de engaños que tuvo que aguantar Khloé Kardashian, incluido el drama que terminó con la amistad de Kylie Jenner y Jordyn Woods, ahora han salido a la luz nuevos detalles sobre los comienzos de la relación del deportista con la Kardashian.

Resulta que, según ha informado la propia Khloé a través de su Instagram Stories, Tristan la mintió desde el mismo momento en que se conocieron, ya que en teoría él ya había terminado su relación con la modelo Jordan Craig, que además estaba embarazada de su primer hijo.

"Conocí a Tristan porque ÉL decidió venir a una cita a ciegas conmigo. Un amigo común lo preparó todo. Después de algunas citas, Tristan me dijo que tenía una ex y que estaba embarazada. Obviamente tuve muchas dudas sobre la continuidad de nuestra relación. Me prometió que su relación había terminado mucho antes de habernos conocido. Me hizo hablar con su círculo más cercano. Me enseñó pruebas y me puso en contacto con sus abogados para demostrarme su versión. Sus mejores amigos, sus socios y hasta su madre me dijeron que su ex y él ya habían roto cuando nos conocimos", confiesa Khloé.

Una verdad que no parece coincidir con la de Jordan, ya que según ha afirmado la ex de Tristan, ellos dos seguían juntos cuando Khloé y Tristan se conocieron, lo que implica que el deportista se aprovechó de todo tipo de artimañas y de su entorno para engañar a Khloé.