Khloé Kardashian asegura que Tristan Thompson intentó suicidarse tras el escándalo con Jordyn Woods

Cada vez vamos conociendo más detalles del drama de Tristan Thompson y Jordyn Woods, y es que meses después del escándalo, durante la nueva temporada del reality familiar 'KUWK', por fin tenemos declaraciones de primera mano de los protagonistas. Hace poco era Kylie la que confesaba lo que habló con su ex mejor amiga tras descubrir todo el drama, y ahora es el turno de la principal afectada, Khloé Kardashian.

Como bien ha asegurado Koko en una conversación con su íntimo amigo y ex de su hermana, Scott Disick, Tristan no dejaba de escribirle tras descubrirse todo el pastel. "Él estaba en plan… No puedo dejar de pensar en ti y en todo el desastre que he causado", explicaba la hija de Kris Jenner.

"Él está haciendo esto para obtener una reacción de mi parte, e incluso llegó a decir que se iba a quitar la vida en cualquier momento. Es una locura". A pesar de ello, Khloé se preocupó en incluso mandó a una amigo para comprobar si estaba bien.

Por su parte, Scott, que no daba crédito a lo que escuchaba, afirmó que "Khloé es una persona increíble que quiere y da demasiado". Estamos ansiosos por ver cómo continúa este drama que parece no tener fin.