El 'Klan' de las Kardashian-Jenner es sin duda el más aclamado de Hollywood. La excentricidad que rodea a la familia es conocida por todo el mundo gracias a su programa: 'Keeping Up With The Kardashians', donde todos hemos sido partícipes de la relación de Khloé Kardashian y Tristan Thompson y la infidelidad por parte del jugador de baloncesto con la mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods.

Una infidelidad por la que la menor de las hermanas Kardashian decidió poner fin, hace unos meses, a sus tres años de relación con el padre de su hija. Y si todos pensábamos que el drama entre ambos había llegado a su fin, quizá, estábamos muy equivocados.

Durante uno de los nuevos capítulos de 'Keeping Up With The Kardashian', Khloé ha hablado sobre Tristan en una entrevista para el podcast 'Divorce Sucks!'.

Una entrevista donde KoKo ha aprovechado para hablar sobre su experiencia con padres divorciados, y ha confesado cómo le explicó a True, su hija, que sus padres se iban a separar. Además la famosísima hermana del 'Klan' ha revelado en qué punto se encuentra su relación con Tristan Thompson

Parece que la empresaria ha reflexionado con el paso del tiempo y ha decidido perdonar a su expareja por el bienestar de la hija que tienen en común: "Nunca he escuchado a mis padres hablar mal del otro. True solo tiene un año y un mes de edad, así que realmente no se da cuenta de lo que está pasando. Pero yo creo que ella lo sabe y lo siente, así que hago todo lo que puedo para que ella no note ninguna mala energía a su alrededor. Sé que su padre es una gran persona, sé lo mucho que la quiere y se preocupa por ella, así que quiero que esté ahí".

Seguro que te interesa...

Kim Kardashian comete su primer error garrafal del año al usar Photoshop