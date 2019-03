Khloé Kardashian tiene problemas de salud tras su larga estancia en el hospital junto a Lamar Odom

La larga estancia de Khloé Kardashian en el hospital junto a Lamar Odom podría pasarle factura. Según parece, los problemas de salud derivados de ello han provocado que la celebrity haya cancelado diferentes actos para la promoción de su libro.

Aunque en un principio se achacó al estrés que la celebrity sufría, ahora varios rumores aseguran que contrajo una infección por la bacteria del estafilococo y que, en un primer momento, se asustó bastante.

Ella misma ha pedido disculpas por su ausencia en los diferentes eventos a los que no ha podido asistir, pero ha aludido al estrés de nuevo: “Hoy no me harán más pruebas. Lo siento mucho, otra vez. El estrés puede acabar con nuestros cuerpos, cuídense”, escribía en Twitter.

Sea como sea, algunos medios señalan que la celebrity disfrutó hace unos días con su hermana Kendall Jenner de una sesión en el gym, durante su primera salida del hospital después de haber estado un mes junto a Lamar y que, por lo tanto, no está tan enferma. ¿Qué le estará pasando realmente?