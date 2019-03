Khloé Kardashian, sobre su situación con Lamar Odom: "Necesito que este matrimonio termine porque es deprimente"

KIM APOYA A SU HERMANA AL MÁXIMO

El último capítulo de 'Keeping Up With The Kardashians' nos mostró a una Khloé Kardashian desesperada por acabar con su matrimonio con Lamar Odom. La del popular clan habló con su hermana Kim acerca de su situación y le confesó que necesita que su matrimonio termine porque "es deprimente". Una posición que Kim apoyó totalmente, pues cree que su hermana se está "perdiendo cosas maravillosas".