Khloé Kardashian rompe su silencio en su primera entrevista tras lo sucedido con Lamar Odom

Khloé Kardashian ha roto por fin su silencio tras el trágico capítulo vivido por Lamar Odom, cuando fue hallado inconsciente por sobredosis en un burdel de Las Vegas. Nada más recuperar la consciencia, el ex jugador de baloncesto habló con su ex mujer, y desde entonces ella no se ha separado de su lado, llegando incluso a cancelar el proceso de divorcio.

Este hecho ha llevado a muchos a pensar que la celebrity seguramente se estaría planteando volver junto a su todavía marido, pero en su primera entrevista tras todo lo acontecido para la revista Peopole, la Kardashian ha querido dejar clara cuál es su posición: “Cancelé de nuevo el proceso de divorcio porque no hay prisa en ello. Para las decisiones médicas y un montón de otras cosas, es lo más inteligente. Pero eso no quiere decir que haya vuelto con Lamar. Solo el tiempo dirá”.

Además, la celebrity desmiente las informaciones que afirmaban que había roto con su última pareja, el jugador de la NBA James Harden. Aunque a ello se suma sus declaraciones en las que dice alto y claro que amó y siempre amará a Lamar: “No creo que el amor sea algo volátil… Creo que cuando amas a alguien, estás dispuesto a amarlo desde lejos. Estaré con Lamar allí apoyándolo en cada paso de su camino”.