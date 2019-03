Khloe Kardashian rompe su silencio sobre el accidente de Lamar Odom: “Nunca se está preparado para esto, ha sido muy difícil”

Para la tercera de las Kardashian, Khole, estas han sido unas de las semanas más difíciles de su vida, desde que se enteró que su exmarido, Lamar Odom, habría entrado en coma tras pasar tres días de excesos. Pero, ahora, que la recuperación del exjugador de baloncesto es palpable la televisiva ha roto su silencio sobre el tema.

Khole ha querido agradecer a todos aquellos que se han molestado en mostrarle su apoyo en estos duros momentos, por lo que ha publicado en su página web oficial unas preciosas palabras dedicadas a todos aquellos que se han interesado por ella y su ex: "Estoy muy agradecida a la familia, amigos y seguidores, que no han enviado nada más que buenos deseos y sus oraciones por Lamar. También quiero hacer una parada para agradecer todo lo que ha hecho el hospital Sunrise, incluidos los médicos y las enfermeras por su asombrosa amabilidad y su gran trabajo. Gracias a sus cuidados se han dado pasos increíbles. Nunca se está preparado a una experiencia como esta, pero si no fuera por el amor y las oraciones que Lamar ha recibido y la fuerza que me han dado mis seres queridos, habría sido muy difícil soportarlo. Gracias por vuestro continuo apoyo. Dios es grande".

La recuperación de Lamar ha sido asombrosa pues tras pasar 72 horas en coma, Odom recuperó la consciencia y poco después empezaba a hablar de nuevo. Pero aunque su recuperación ha sido muy rápida tendrá que someterse a un transplante de riñón, pues e han visto dañados, según informa el portal TMZ.