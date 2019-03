Khloé Kardashian revela sus fantasías: "Me acostaría con Bill Clinton"

Khloé Kardashian no tiene pelos en la lengua y las últimas declaraciones de la estrella televisiva no tienen desperdicio. A través de Twitter, Khloé ha hecho una serie de afirmaciones que forman parte de una aplicación que los fans de las Kardashian pueden descargar a través de su página oficial.

La hermana de Kim Kardashian lanzó una pregunta a sus followers en la red social: "¿Habéis jugado al juego? ¿Adivináis a quién he escogido?". Con este juego se refería a la citada aplicación, que llamada 'Fuck, Marry, Friend Zone', es algo muy parecido al 'Beso, Verdad o Atrevimiento' español.

Khloé no se cortó respondiendo a las diversas preguntas: se acostaría con Bill Clinton, se casaría con Obama y sería solo amiga de George Bush. Pero las confesiones de la estrella de 'Keeping Up With The Kardashians' no acaban aquí, pues ante la pregunta de "con qué chica haría qué" aseguró: "Para casarme eligiría a Tina Fey y, para ser amigas, a Chelsea Handler, porque ya somos amigas en la vida real así que asunto arreglado". Y añadió: "Definitivamente, me acostaría con Sarah Silverman. ¡Es realmente atractiva!". En cuanto al mundo fantástico, Khloé reveló que desde pequeña había querido tener una aventura con un personaje de Disney: La Bestia.

Dejando a un lado las fantasías de la atrevida Kardashian, hace poco hemos conocido la noticia de que dentro de unos meses tendrá un nuevo proyecto televisivo, un reality show titulado 'On Revenge Body With Khloé Kardashian' en el que un grupo de jóvenes intentará perder peso y cambiar su estilo de vida gracias a sus instrucciones.